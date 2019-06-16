Дмитрий Песков рассказал о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о сдержанном оптимизме России относительно предстоящей политики властей Украины.

Песков подчеркивает, что полной ясности по поводу ряда важнейших вопросов между Россией и Украиной нет.

Тем не менее, Владимир Путин надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский сведет на нет русофобские идеи с целью оправдания внутренних проблем страны, передает «Lenta.ru».