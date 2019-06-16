Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Сегодня христиане России отмечают один из главных православных праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.

Московский Патриарх всея Руси Кирилл на кануне праздника в Храме Христа Спасителя города Москвы провел всенощное бдение. На саму Пятидесятницу в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры будет совершена литургия.

День Святой Троицы отмечается через пятьдесят дней после празднования Пасхи. С давних времен в этот день принято крестить новых служителей церкви, сообщают РИА Новости.