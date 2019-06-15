МИД надеется, что трибунал по Черному морю согласится с доводами России
15.06.2019 20:02
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МИД надеется, что арбитражное разбирательство России и Украины по Черному и Азовскому морям, а также Керченскому проливу, трибунал в Гааге примет доводы, предъявленные РФ и согласится, что для разбирательства данного дела у него нет прав.
Напомним, что Украинская сторона настаивает на признании ее права в качестве прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Вдобавок она хочет вынудить Россию на выплату компенсации, передают РИА Новости.
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