Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook

Компании Visa, Mastercard, Uber и Paypal сообщили о своей готовности инвестировать по $10 млн в криптовалюту «Libra», которую разработала компания Facebook, сообщает «ТАСС». Официальный представитель компании Facebook сообщил, что курс криптовалюты будет привязан к доллару США, для того чтобы избежать резких скачков валюты. Кроме того, в общем итоге планируется привлечь на развитие новой криптовалюты $1 млрд.