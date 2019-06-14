ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM». Суть мошенничества заключается в массовой рассылке пользователям сообщений, содержащих поздравления в получении 1 тб мобильного интернета. Для его получения предлагается перейти по интернет-ссылке, а также переслать данное сообщение 30 друзьям или знакомым.