Набиуллина: граждане компенсируют низкие доходы кредитами

Эльвира Набиуллина, являющаяся главой Центрального банка Российской Федерации, заявила о том, что на текущий момент времени общий объем потребительских кредитов не оказывает какого-либо влияния на показатели инфляции, сообщает ИА «REGNUM». Согласно ее мнению, потребительские кредиты компенсируют падение реальных доходов россиян, выполняя исключительно поддерживающую функцию, что ни в коей мере не грозит ростом инфляции.