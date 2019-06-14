Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
14.06.2019 21:59
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Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, поручил вице-премьерам и министрам России взять «шефство» над регионами, которые наиболее отстают в комплексном развитии от ведущих городов и областей, сообщает «Российская газета». Предполагается, что подобный «адресный» контроль позволит существенно ускорить развитие отстающих регионов.
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