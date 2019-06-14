Пенсионные фонды предложили пустить пенсии россиян "на ветер"

Отечественная компания «Роснано» обратилась к негосударственным пенсионным фондам (НПФ), предложив им вложить средства будущих пенсионеров в развитие «зеленой» энергетики: в постройку ветряных мельниц, сообщают «Известия». Представители НПФ ответили на данное предложение положительно, поскольку видят в подобных инвестициях большие перспективы. В свою очередь ряд экспертов высказались против подобных действий, поскольку на текущий момент подобные инвестиции являются для России «непозволительной роскошью».