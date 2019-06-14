Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Антон Силуанов, являющийся первым вице-премьером – министром финансов Российской Федерации, сообщил о переговорах, которые ведутся с европейскими странами на тему перехода во взаиморасчетах за энергоресурсы на евро и российские рубли, сообщает «ТАСС». Министр подчеркнул, что в подобной экономической мере заинтересованы все стороны. На текущий момент создаются необходимые функциональные органы, а также прорабатывается нормативно-правовая база, которые необходимы для вышеназванного перехода.