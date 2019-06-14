Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
14.06.2019 20:53
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Официальный представитель банковской организации «Сбербанк» сообщил об имеющихся планах по упразднении классических банкоматов, поскольку на их обслуживание ежемесячно уходит значительная сумма денежных средств, сообщают «РИА новости». Классические банкоматы будут менять на так называемые ресайклеры: банкоматы нового поколения, которые могут выдавать деньги, которые в них внесли клиенты. Тем самым значительно сократится статья расходов на услуги по инкассации.
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А ЧТО ЕСЛИ БАНКОМАТ ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО ГДЕ МОЖНО СНЯТЬ ДЕНЬГИ И СУММА ВНЕСЕННЫХ В БАНКОМАТ БУДЕТ МЕНЬШЕ ЧЕМ НУЖНО СНЯТЬ ?