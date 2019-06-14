Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

Экспертное объединение провело масштабное исследование экономической и статистических баз данных, в результате которого стало известно о том, что средний чек граждан России снизился, достигнув годового минимума, сообщают «Ведомости». Средний чек одной населения России снизился на 4 рубля в сравнении с маем текущего года и достиг отметки в 550 рублей, что является минимумом текущего года.