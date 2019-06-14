Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против РФ

Степан Месич, являющийся бывшим президентом Хорватии, рассказал, чем обернулись для его страны санкции против Российской Федерации, сообщают «Известия». Бывший президент сообщил, что санкции против России обернулись настоящей катастрофой для Хорватии, поскольку от них пострадали все без исключения компании и предприятия страны. Также он подчеркнул, что правительство США инициировало введение санкций без ведома и согласия европейских стран.