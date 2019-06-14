МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Министерством внутренних дел Российской Федерации были организованы два пункта по выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР на границе между Россией и Украиной, сообщает «РБК». Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, объяснил подобные мероприятия исключительно гуманитарными целями, однако правительство Украины категорически отказалось признавать выданные подобным образом документы законными.