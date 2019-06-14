Правительство Молдавии уходит в отставку

Владимир Чеботарь сообщает, что правительство, уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном, уходит в отставку.

Он предлагает партиям провести переговоры, в ходе которых будут решены основные юридические вопросы.

Также Чеботарь просит сторонников партии одобрить решение и покончить с палатками, препятствующих входу в правительственное здание, Конституционный суд и некоторых министерств, передают РИА Новости.