Правительство Молдавии уходит в отставку
14.06.2019 19:00
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Владимир Чеботарь сообщает, что правительство, уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном, уходит в отставку.
Он предлагает партиям провести переговоры, в ходе которых будут решены основные юридические вопросы.
Также Чеботарь просит сторонников партии одобрить решение и покончить с палатками, препятствующих входу в правительственное здание, Конституционный суд и некоторых министерств, передают РИА Новости.
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