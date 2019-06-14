«Роснефть» обвиняет Reuters в слежке за Сечиным

«Роснефть» обвиняет Reuters в глобальной слежке за Игорем Сечиным, его родственниками и близкими друзьями. Компания заявляет, что со стороны агентства произошел взлом их аккаунтов в социальных сетях.

Обнародованная информация, по словам госкорпорации, содержит очевидные следы слежки с применением технологии спецслужб, взламывание закрытых аккаунтов как главного исполнительного директора «Роснефти» И. И. Сечина, так и его родственников с ближайшим окружением.

Избирательность слежки и публикация полученных материалов приводит в замешательство и наталкивает на подозрение адресного заказа, сообщает в издательский дом «Коммерсантъ».