Reuters подозревает близких Игоря Сечина в эксплуатации самолетов «Роснефти» в личных целях

Агентство Reuters заявляет, самолеты корпорации «Роснефть» неоднократно летали на известные зарубежные места отдыха в выходные и праздничные дни. Наряду с этим, о проведении официальных мероприятий в этих пунктах ничего не сообщается.

Корпоративные самолеты «Роснефти» более десяти раз летали на Мальдивы, Ибицу, Пальма-де-Майорку, Сардинию, Мальорку и др. популярные курорты в тоже самое время, когда там отдыхал Игорь Сечин в компании близких людей. Все расходы оплачивались согласно принятым корпоративным стандартам, утверждает агентство.

Reuters провел расследование, в ходе которого выяснилось, что из 290 мест официальные мероприятия были лишь в 42, пишет Forbes.