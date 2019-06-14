Первый раз за целый год совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%. Таким образом она снизилась на 0,25% процентных пункта.

Центробанк отметил, что такой выбор был сделан с учетом нынешнего и ожидаемого уровня инфляции.

Согласно прогнозам регулятора, годовая инфляция будет придерживаться уровня 4%. Поэтому ЦБ, на одном из советов директоров, предполагает возможность снижения ключевой ставки, сообщают «ВЕДОМОСТИ».