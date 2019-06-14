США готовят очередные санкции против «Северного потока-2»

В американский конгресс был внесен законопроект ESCAPE Act, который предусматривает сотрудничество в области энергетической безопасности между США и из партнерами по Европе. Как передает Лента.ру, соответствующий проект представил сенатор Джон Баррассо. По его словам, этот закон поможет НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны Российской Федерации. Суть ESCAPE Act в следующем: увеличение поставок в Европу американского природного газа (которого, например, очень много в Вайоминге) и серия новых санкций против «Северного потока-2».