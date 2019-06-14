Путин заявил о важной роли России в победе над боевиками в Сирии

Российский лидер Владимир Путин считает, что Российская Федерация сыграла важнейшую роль в победе над боевиками в Сирии, информирует РИА Новости. Глава РФ подчеркнул, что в этом направлении удалось добиться реальных результатов в противостоянии международному терроризму. И здесь большую роль сыграла помощь Москвы, которая была оказана «законному правительству Сирии», в результате чего боевики потерпели поражение.