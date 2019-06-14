В Россию за гражданством прибывают первые жители ДНР

На территорию России пребывают первые жители ДНР за получением российского гражданства, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение начальника миграционной службы Донецкой республики Владимира Краснощека. По его словам, за первую поездку границу пересекло 34 человека. В дальнейшем людей планируется доставлять в Россию каждый день по спискам.

Ранее сообщалось о том, что власти ДНР направили в РФ 7,5 тысяч пакетов документов жителей республики, желающих получить российское гражданство.