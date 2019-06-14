Сын Бари Алибасова хочет увезти его из России

Не исключено, что Бари Алибасова увезут на лечение в Европу, но после того, как минует угроза его жизни. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с ТВЦ проинформировал сын продюсера. По словам Бари Алибасова-младшего, европейские условия в плане комфорта могут быть лучше, но реанимационная помощь все-таки лучше в России. «У зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений», - считает сын Алибасова.