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Экстренное предупреждение: на Москву идет гроза с градом

14.06.2019 09:58
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Экстренное предупреждение: на Москву идет гроза с градом

На российскую столицу надвигается непогода. Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренное предупреждение МЧС, в ближайшие часы регион ждет гроза, град и сильный ветер с усилением. Сообщается, что это произойдет в ближайшие несколько часов. Жителям и гостям Москвы категорически рекомендуется во время грозы быть бдительными и избегать водоемов: не купаться и не рыбачить.

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