Экстренное предупреждение: на Москву идет гроза с градом

На российскую столицу надвигается непогода. Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренное предупреждение МЧС, в ближайшие часы регион ждет гроза, град и сильный ветер с усилением. Сообщается, что это произойдет в ближайшие несколько часов. Жителям и гостям Москвы категорически рекомендуется во время грозы быть бдительными и избегать водоемов: не купаться и не рыбачить.