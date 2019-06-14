Владимир Путин повысил зарплаты российским судьям

Глава РФ Владимир Путин поставил подпись под указом, согласно которому с первого октября зарплаты российских судей повышаются, передает РБК со ссылкой на официальный сайт правовой информации. Уточняется, что речь идет о судьях Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, а также федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов. Их оклады будут увеличены в 1,043 раза. В документе отмечается, что эта мера была принята для того, чтобы обеспечить социальные гарантии.