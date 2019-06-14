США заявили, что Иран причастен к атаке на танкеры

Американские военные обнародовали видео, на котором, как они заявляют, военные Ирана снимают с танкера, пострадавшего в Оманском заливе, неразорвавшуюся мину. Как передает РИА Новости, сама запись представляет собой черно-белое видео, которое имеет весьма низкое качество. На нем запечатлен какой-то катер с людьми, который стоит около некоего танкера. Надписи, флаги или другие опознавательные знаки различить невозможно. Длительность записи – одна минута и 39 секунд. Это нарезка записей, которые были сняты в разное время, причем, с разных ракурсов и масштабе.