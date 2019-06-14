На Крымском мосту соединили рельсы железнодорожной части

Строительство Крымского моста, соединившего полуостров с материковой Россией, продолжается ударными темпами: буквально несколько часов назад стало известно, что строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей. Как передает ТАСС со ссылкой на инфоцентр КС, по нему будут идти поезда из Крымского полуострова в направлении Краснодарского края. В сообщении говорится, что железнодорожный путь прокладывался сразу с двух берегов: строители двигались «навстречу друг другу», и затем «встретились» аккурат под сводом мостовой арки.