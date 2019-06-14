Козак поручил подготовить проекты об ограничении экспорта металлолома

Дмитрий Козак, являющийся вице-премьером Российской Федерации, дал указание по разработке законопроектов, которые внесут поправки в механизм отчуждение и продажи лома черновых металлов, сообщает «ТАСС». В рамках вышеназванного поручение планируется организация биржевых торгов металлолома начиная с 1 января 2020 года. Ключевым пунктом поручения является требование по экспорту лома, который должен осуществляться исключительно через механизм биржевых торгов. Кроме того предполагается ввести определенную квоту, размер которой будет зависеть от региона, где осуществляются торги.