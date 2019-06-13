Вышел трейлер фильма «Доктор сон»

Американская кинокомпания «Warner Bros.» опубликовала в сети интернет первый трейлер фильма «Доктор сон», который является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга и продолжением фильма «Сияние», который был снят Стэнли Кубриком в 1980 году, сообщает «ТАСС».

Фильм был снят под руководством Майка Флэнегана, который исполнял обязанности режиссера картины. Главную роль в произведении исполнил актер Юэн МакГрегор, знаменитый по фильмам «Фарго», «Крупная рыба» и «На игле».