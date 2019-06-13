СМИ обвинили Цукерберга в проблемах с защитой Facebook

Марк Цукерберг, являющийся создателем и владельцем социальной сети Facebook, был обвинен в проблемах, связанных с системой защиты социальной сети, сообщает «Газета.ру». Основанием для подобных обвинений стали электронные письма, посредством которых общались руководители компании и в которых Цукерберг ясно дал понять, что он знает о существующих уязвимостях. По какой причине подобные технические «лазейки» не были устранены является наиболее важным вопросом в рамках разбирательства с руководством компании.