Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих

На рассмотрение правительства Российской Федерации был представлен проект указа, разработанный министерством труда и социальной защиты России, суть которого заключается в предложении об увеличении размера заработной платы федеральным государственным служащим, сообщает «ТАСС». Предлагается увеличить размер месячного содержания вышеназванной категории работников на 4,3% начиная с 1 октября текущего года. Данные меры предложены на основании предполагаемых размеров инфляции с целью социальной поддержки федеральных служащих.