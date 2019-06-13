Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

Одна из самых молодых политических партий в Европарламенте «Идентичность и демократия», которую относят к так называемым евроскептикам, высказалась против продления санкций, направленных против России, сообщает «RT». Официальный представитель вышеназванной партии рассказал, что продление санкций попросту не имеет смысла и гораздо мудрее будет занять прагматическую позицию в отношении России, имея возможности тесно с ней взаимодействовать и сотрудничать.