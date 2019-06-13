Над польским городом Мерошув был замечен «инопланетный беспилотник»

В Сети были опубликованы кадры, на которых показан «инопланетный дрон», перемещающийся на большой скорости в сторону лесного массива, а потом исчезающий из поля зрения. Неизвестный объект был зафиксирован посредством камеры, установленной на беспилотнике, снимающем окрестности небольшого польского городка Мерошув.

В последнее время сверхскоростные дроны все чаще попадают в объективы видеокамер. Ряд специалистов утверждает, что наблюдатели чаще всего путают инопланетные корабли с обыкновенными земными устройствами, при помощи которых снимают природу, города и т.п. Некоторые уфологи считают, что пришельцы усилили наблюдение за Землей в связи с надвигающимися планетарными катастрофами.

Сотрудники военных ведомств подтверждают рост активности неопознанных летающих объектов и распространение таинственных дронов. По мнению конспирологов, такие объекты движутся необычайно быстро, не издавая никакого звука. Они способны мгновенно менять траекторию, нарушая законы физики, пишет oane.ws.