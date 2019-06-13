В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
13.06.2019 19:41
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Депутаты от политической партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается установить денежную компенсацию за уголовное преследование, которое было инициировано без законных на то оснований, сообщает «РБК». Размеры предполагаемых выплат будут варьироваться от 1 тыс. рублей единовременной выплаты до 15 тыс. рублей за каждый день незаконного содержания под стражей.
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Наше государство с нынешней правоохранительной системой, с палочной прокурорско-милицейской статистикой разорится в течении 0,5 - 1 года. По наркотикам (в основном хранение, но и сбыты тоже) сплошь подбросы и липа.