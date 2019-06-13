Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в интервью одному из отечественных телевизионных каналов заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной является неизбежным фактом, сообщает «Газета.ру». Президент подчеркнул, что не может быть вечного спора и вражды между двумя братскими народами, а также обратился к властям Украины, попросив не оправдывать внутренние проблемы страны русофобской риторикой.