Медведев раскритиковал расходы «Роскосмоса»

Премьер-министр России раскритиковал «Роскосмос»за нецелевое освоение выделенных средств. Дмитрий Медведев говорит о том, что на данный момент госкорпорация израсходовала только 22% бюджета.

До конца года предприятию необходимо освоить еще примерно 200 млрд рублей. Если «Роскосмос» не сможет привлечь выделенные инвестиции, это вызовет неприятные последствия, такие как недозагруженность корпорации и нарушение сроков, передают РИА Новости.