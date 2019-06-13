Госдума ответила на идею Чубайса о введении углеродного налога

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ответил на идею Анатолия Чубайса о введении нового углеродного налога.

Подобное предложение, говорит он, подходит только для области «зеленой энергетики», но по большому счету для экономики ничего не дает, кроме повышения цен на электроэнергию, передают РИА Новости.