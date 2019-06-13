В Литве проходят учения спецназа НАТО «Пылающий меч» с участием Грузии и Украины

В Литве стартовали международные учения спецназа НАТО «Пылающий меч», участниками которых являются порядка четырехсот военнослужащих из разных стран. Как передает ТАСС, об этом в официальном порядке сообщает Министерство обороны страны. Сообщается, что мероприятия будут продолжаться до 30 июня. После окончания учений будет опубликована более подробная информация. Однако уже сейчас известно, что в учениях участвуют представители Швеции, Грузии и Украины.