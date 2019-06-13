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Синоптики опровергли информацию о резком похолодании в Москве до 1°С

13.06.2019 13:36
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Синоптики опровергли информацию о резком похолодании в Москве до 1°С

Эксперты погодного центра «Фобос» выступили с опровержением информации о том, что Москву ждет резкое похолодание до отметки 1°С. Как напоминает РИА Новости, ранее ряд СМИ сообщили о том, что в ночь с 13 на 14 июня термометры покажут 1°С. Как подчеркнул ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец, сообщения о снижении температуры являются дезинформацией и «полной ерундой». По его словам, ночью столбики покажут 8-10°С, и это тоже является низким для этого времени года информация.

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