Синоптики опровергли информацию о резком похолодании в Москве до 1°С

Эксперты погодного центра «Фобос» выступили с опровержением информации о том, что Москву ждет резкое похолодание до отметки 1°С. Как напоминает РИА Новости, ранее ряд СМИ сообщили о том, что в ночь с 13 на 14 июня термометры покажут 1°С. Как подчеркнул ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец, сообщения о снижении температуры являются дезинформацией и «полной ерундой». По его словам, ночью столбики покажут 8-10°С, и это тоже является низким для этого времени года информация.