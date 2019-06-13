Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки смелее русских

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление главы Польши Анджея Дуды о том, что поляки более смелый народ, чем русские, передает «Взгляд». Польский лидер, вспоминая Вторую мировую войну, сделал это провокационное заявление после того, как состоялась его встреча с американским главой Дональдом Трампом.

«При всем уважении к польской доблести, хотелось бы отметить, что русский народ – народ-победитель. Так было, есть и будет всегда», — подчеркнул Соловьев.

Как считает журналист, в президенте Польше горит историческое чувство обиды. При этом Владимир Соловьев высказал мнение, что польский народ, на самом деле, хорошо сражается. Даже несмотря на то, что в 1939 году они не смогли оказать немцам сопротивление.