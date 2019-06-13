В Киеве заявили, что Зеленский ведет Украину к катастрофе

Депутаты украинской Рады продолжают сыпать самыми разными заявлениями в адрес новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В этот раз, как передает РИА Новости, депутат Вадим Рабинович выступил с заявлением о том, что Зеленский ведет Украину к катастрофе.

«Это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Киеву нельзя разрывать связи, которые сложились со своими восточными партнерами. И в этом плане, как заявил Рабинович, большие расстройства вызывают заявления Зеленского о мире, поскольку на Украине не будет мира из-за НАТО.