США планируют разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
13.06.2019 09:40
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Штаты планируют разместить на территории Польши целую эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Как информирует РИА Новости, об этом говорится в декларации, подписанной по итогам встречи американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой из Польши Анджеем Дудой. Суть подписанных документов состоит в следующем: США и Польша будет производить обмен информацией, которая была получена с помощью БПЛА. Такие меры позволят реализовать «оборонные цели» двух государств.
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