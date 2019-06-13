США планируют разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Штаты планируют разместить на территории Польши целую эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Как информирует РИА Новости, об этом говорится в декларации, подписанной по итогам встречи американским президентом Дональдом Трампом и его коллегой из Польши Анджеем Дудой. Суть подписанных документов состоит в следующем: США и Польша будет производить обмен информацией, которая была получена с помощью БПЛА. Такие меры позволят реализовать «оборонные цели» двух государств.