Депутат украинской Рады заявил о необходимости диалога с Россией

Депутат украинской Рады Нестор Шуфрич выступил с заявлением, особо отметив факт того, что диалог с Россией поможет Украине разобраться во внутриукраинском конфликте, передает РИА Новости.

«С Россией мы найдем ответы на все вопросы», — заверил парламентарий.

Подробнее объясняя свою точку зрения, Шуфрич привел пример того, что диалог с Россией, например, поможет Украине сократить стоимости услуг ЖКХ. Поэтому поиск вариантов диалога просто необходим, подчеркнул депутат Рады.