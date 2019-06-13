Депутат украинской Рады заявил о необходимости диалога с Россией
13.06.2019 08:55
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Депутат украинской Рады Нестор Шуфрич выступил с заявлением, особо отметив факт того, что диалог с Россией поможет Украине разобраться во внутриукраинском конфликте, передает РИА Новости.
«С Россией мы найдем ответы на все вопросы», — заверил парламентарий.
Подробнее объясняя свою точку зрения, Шуфрич привел пример того, что диалог с Россией, например, поможет Украине сократить стоимости услуг ЖКХ. Поэтому поиск вариантов диалога просто необходим, подчеркнул депутат Рады.
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