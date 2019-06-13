Путин заявил, что отношения России с США деградируют

Отношения, которые сложились между Россией и США, становятся все хуже и хуже. Однако при этом в РФ выражают надежду, что во время саммита G-20 в Осаке будут найдены варианты (в том числе с участием США) конструктивных решений относительно вопросов глобальной экономики. Об этом в беседе с ТК «Мир» заявил российский лидер Владимир Путин в преддверии своих рабочих поездок в Киргизию и Таджикистан. Президент РФ также особо отметил беспрецедентный уровень сотрудничества, который сложился между Россией и Китаем. В отличие от США, отношения с которыми «деградируют, становятся все хуже и хуже».