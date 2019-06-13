В России могут ввести новый налог

С инициативой о введении на территории России нового налога выступил глава Роснано Анатолий Чубайс. Речь идет об углеродном налоге, который будет способствовать снижению вредных выбросов на производстве. По мнению Чубайса, первоначальные ставки нового налога следует установить на самом минимальном уровне, а уже после ратификации Парижского соглашения рассмотреть возможность их повышения, а также введения необходимых мер наказания за его неисполнение. Также, Чубайс подчеркнул, что контроль за налогом должно осуществлять государство, пишет РИА Новости.