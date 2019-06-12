Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, во время вручения государственных наград и премий в области литературы, искусства, науки и технологий, а также гуманитарной деятельности, которая состоялась в Кремле. Президент подчеркнул, что граждане России любят и дорожат своей Родиной и заявил, что можно решить все проблемы сообща и только в том случае, если каждый гражданин страны будет делать все возможное для общего блага, пишет РИА Новости.