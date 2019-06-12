МИД допустил встречу Путина и Трампа в формате «на ногах»

Сергей Рябков, заместитель главы МИД, предполагает, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке может состояться «на ногах».

Согласно его мнению, необходимо провести определенные дипломатические действия, однако от американских властей пока не поступает никаких импульсов.

Рябков добавляет, что, скорее всего, США не определили наиболее предпочтительный формат встречи, пишут РИА Новости.