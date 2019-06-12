Украина предложила новый способ закупки российского газа

Представитель украинского президента Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России.

Он подсказал лидерам «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, что можно закупать газ через частную организацию, которая смогла бы договориться с руководителями Газпрома и снабжать Украину газом.

По словам Геруса, закупка газа не требует разрешения властей.

Он упомянул, что подписание соответствующего соглашения могло состояться во время визита в Москву Бойко и Медведчука, пишут РИА Новости.