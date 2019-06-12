Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

В нижнем Новгороде прошел отборочный матч чемпионата Европы 2020 сборной России и команды Кипра.

Первый тайм наша сборная отыграла мощно. Российские футболисты создавали много опасных моментов у ворот соперника, однако реализовать их так и не удалось. На 38 минуте матча отличился Алексей Ионов, забив гол.

Второй тайм оказался не очень удачным для нашей сборной. Шанс забить второй гол упустили Артем Дзюба, Александр Головин, Алексей Ионов и Алексей Миранчук.

Голевые моменты стали возникать и у сборной Кипра, но они не смогли их реализовать.

Наша команда одержала победу со счетом 1:0. Сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I, передает ТАСС.