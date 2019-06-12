Президент рассмотрит вопрос увольнений в МВД из-за дела Голунова

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин рассмотрит вопрос об увольнении некоторых генералов МВД в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ранее, с такой просьбой к президенту обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Так, в обращении речь идет об увольнении руководителей УВД по ЗАО генерал-майора Андрея Пучкова и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина, пишет РБК.