В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении водительских для пожилых граждан, чей возраст составляет от 75 лет и выше, сообщают «Autonews.ru». Главным требованием для вышеназванной группы граждан будет являться факт управления такой моделью автомобиля, который оснащен современными элементами активной безопасности, к которым относится система автоматизированного экстренного торможения.