Менее 20% россиян сдали зачет по финансовой грамотности

Центральный банк Российской Федерации подвел итоги прошедшего онлайн-экзамена по финансовой грамотности для населения России, который проводился в период с 15 мая по 7 июня текущего года, сообщает «РБК». Лишь 17% аттестуемых смогли «получить зачет», что в количественном выражении примерно равняется 40 тыс. человек. Центральный банк объяснил подобные низкие результаты тем, что в сравнении с прошлым годом была существенно повышена сложность экзамена.