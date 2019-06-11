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Менее 20% россиян сдали зачет по финансовой грамотности

11.06.2019 22:19
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Менее 20% россиян сдали зачет по финансовой грамотности

Центральный банк Российской Федерации подвел итоги прошедшего онлайн-экзамена по финансовой грамотности для населения России, который проводился в период с 15 мая по 7 июня текущего года, сообщает «РБК». Лишь 17% аттестуемых смогли «получить зачет», что в количественном выражении примерно равняется 40 тыс. человек. Центральный банк объяснил подобные низкие результаты тем, что в сравнении с прошлым годом была существенно повышена сложность экзамена.

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